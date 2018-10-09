НС на Чернігівщині: без світла залишилися понад 3 тисячі абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Внаслідок надзвичайної ситуації з пожежею та вибухами на 6-му арсеналі Міністерства оборони у Чернігівській області без електропостачання залишилися понад 3 тисячі абонентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі ГУ ДСНС у Чернівецькій області.
“Станом на 12 годину, на території складу спостерігається пожежа та вибухи з різною інтенсивністю. В Ічнянському районі внаслідок відключення залишаються без газопостачання 8 населених пунктів, без електропостачання — 3 тис. 218 абонентів”, — йдеться в повідомленні.
Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила. Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучили 113 одиниць техніки та 511 осіб.
Додамо, що поліцейські Києва заступили на патрулювання населених пунктів біля військових складів на Чернігівщині, повідомили у прес-службі столичної поліції.
Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано вже 12,3 тисяч осіб. Залучили 35 автобусів. Через надзвичайну ситуацію без газу залишаються понад 5,5 тисячі споживачів.