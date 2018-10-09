НС на Чернігівщині: без світла залишилися понад 3 тисячі абонентів

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Внаслідок надзвичайної ситуації з пожежею та вибухами на 6-му арсеналі Міністерства оборони у Чернігівській області без електропостачання залишилися понад 3 тисячі абонентів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі ГУ ДСНС у Чернівецькій області.