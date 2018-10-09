ЧП в Черниговской области: без света остались более 3 тысячи абонентов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Вследствие чрезвычайной ситуации с пожаром и взрывами на 6-м арсенале Министерства обороны в Черниговской области без электроснабжения остались более 3 тысячи абонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Черновицкой области.
"По состоянию на 12:00, на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности. В Ичнянском районе в результате отключения остаются без газоснабжения 8 населенных пунктов, без электроснабжения – 3 тыс. 218 абонентов", – говорится в сообщении.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 113 единиц техники и 511 человек.
Добавим, что полицейские Киева заступили на патрулирование населенных пунктов возле военных складов в Черниговской области, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже 12,3 тысяч человек. Привлекли 35 автобусов. Из-за чрезвычайной ситуации без газа остаются более 5,5 тысячи потребителей.