Через НС на Чернігівщині без газу залишилися 5,5 тисяч споживачів

"Через надзвичайну ситуацію на військовому складі в Ічнянському районі без газу залишаються понад 5,5 тисячі споживачів. За попередніми даними, через вібрацію, спричинену потужними вибухами, сьогодні вночі на головному ГРП Ічня спрацював запірний клапан, внаслідок чого в автоматичному режимі призупинилося газопостачання у м. Ічні та с. Гмирянці", – йдеться в повідомленні.

Після цього у ПАТ "Чернігівгаз" прийняли рішення про повну зупинку населених пунктів від ГРС "Ічня" і часткову зупинку від ГРС "Лосинівка" та ГРС "Мала дівиця", які також потрапляють у небезпечну п’ятнадцятикілометрову зону. Після перекриття засувок газ все одно залишився в комунікаціях, і будь-яка ділянка газопроводу може стати осередком небезпеки.

"На теперішній час силами аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Чернігівгаз" припинено розподіл газу мешканцям 11 населених пунктів в Ічнянському та Прилуцькому районах: м. Ічня, с. Гмирянка, с. Бурімка, с. Гужівка, с. Іржавець, с. Крупичполе, с. Максимівка, с. Рожнівка, с. Монастирище, с. Заудайка, с. Обичів. Внаслідок цього без газу залишається 5515 домогосподарств. До зони відключення потрапили 9 ГРП, 28 ШГРП, майже 43 км газопроводів високого тиску, понад 135 км середнього і близько 60 км низького тиску", – зазначили в ОДА.

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Про обстеження газопроводів та відновлення газопостачання до остаточного з’ясування ситуації та повного припинення вибухів мова не йде. Спочатку "Чернігівгаз" перевірить газорозподільну мережу на цілісність та проведе обстеження системи на герметичність. Тільки після цього буде прийняте рішення про відновлення газопостачання населених пунктів. До проведення цих заходів залучать близько 50 чоловік особового складу і необхідна спецтехніка.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" повністю готовий до опалювального сезону.

Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано вже близько 12 тис. осіб. У зв'язку з пожежею за медичною допомогою звернулися 63 людини.