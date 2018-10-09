Вибухи на складах у Чернігівській області: до лікарів звернулися 63 людини

"За медичною допомогою звернулися 63 людини у зв’язку з поганим самопочуттям через задимленість", – йдеться в повідомленні.

Як повідомила заступник голови Чернігівської ОДА Наталія Романова, в Ічнянському районі у зону можливого ураження від наслідків надзвичайної ситуації в радіусі 16 кілометрів потрапляє 18 794 людини, які мають бути евакуйовані. Цю кількість осіб необхідно забезпечити харчуванням. Йдеться не лише про сухий пайок, а й гаряче харчування.

За словами директора Департаменту фінансів ОДА Валерія Дудка, на дані цілі можна нагально використати 220 тисяч гривень обласного матеріального резерву.

Романова зазначила, що наразі на місці працює майже 500 осіб, не враховуючи представників Збройних сил України.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано вже близько 12 тис. осіб. При цьому, стало відомо, що на складах зберігається орієнтовно 88 тис. тонн боєприпасів. Хімічної зброї на військових складах немає.