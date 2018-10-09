Вибухи на Чернігівщині: на складі зберігається близько 88 тис. тонн боєприпасів

"Станом на 9 годин на території складу спостерігається пожежа та вибухи з різною інтенсивністю. Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Орієнтовно на складах знаходиться 88 тис. тонн боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Населення з зони можливого ураження евакуюють. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила.

Крім того, о 5:30 отримано підтвердження про відключення електро- та газопостачання в населених пунктах, що попадають в зону можливого ураження.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.