Взрывы в Черниговской области: на складе хранится около 88 тыс. тонн боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. На территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Черниговской области по состоянию на 9:00 наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности. Ориентировочно, на складах хранится 88 тыс. тонн боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Черниговской области, передает УНН.
"По состоянию на 9:00 на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности. Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов", - говорится в сообщении.
Населения с зоны возможного поражения эвакуируют. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Кроме того, в 5:30 получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, попадающих в зону возможного поражения.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.