Взрывы на складах в Черниговской области: к врачам обратились 63 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на 6-м арсенале Министерства обороны в Черниговской области за медицинской помощью обратились 63 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.
"За медицинской помощью обратились 63 человека в связи с плохим самочувствием из-за задымленности", - говорится в сообщении.
Как сообщила заместитель главы Черниговской ОГА Наталия Романова, в Ичнянском районе в зону возможного поражения от последствий чрезвычайной ситуации в радиусе 16 километров попадает 18 794 человека, которые должны быть эвакуированы. Это количество лиц необходимо обеспечить питанием. Речь идет не только о сухом пайке, но и горячем питании.
По словам директора Департамента финансов ОГА Валерия Дудко, на эти цели можно срочно использовать 220 тысяч гривен областного материального резерва.
Романова отметила, что сейчас на месте работает почти 500 человек, не считая представителей Вооруженных сил Украины.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже около 12 тыс. человек. При этом, стало известно, что на складах хранится приблизительно 88 тыс. тонн боеприпасов. Химического оружия на военных складах нет.