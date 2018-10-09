Из-за ЧС в Черниговской области без газа остались 5,5 тысяч потребителей

"Из-за чрезвычайной ситуации на военном складе в Ичнянском районе без газа остаются более 5,5 тысячи потребителей. По предварительным данным, из-за вибрации, вызванной мощными взрывами, сегодня ночью на главном ГРП Ичня сработал запорный клапан, в результате чего в автоматическом режиме приостановилось газоснабжения в г. Ичне и с. Гмырянке", - говорится в сообщении.

После этого в ПАО "Черниговгаз" приняли решение о полной остановке населенных пунктов от ГРС "Ичня" и частичную остановку от ГРС "Лосиновка" и ГРС "Малая девица", которые также попадают в опасную пятнадцатикилометровый зону. После перекрытия задвижек газ все равно остался в коммуникациях, и любой участок газопровода может стать центром опасности.

"В настоящее время силами аварийно-диспетчерской службы ПАО "Черниговгаз" прекращено распределение газа жителям 11 населенных пунктов в Ичнянском и Прилуцком районах г. Ичня, с. Гмырянка, с. Буромка, с. Гужовка, с. Иржавец, с. Крупичполе, с. Максимовка, с. Рожновка, с. Монастырище, с. Заудайка, с. Обычев. В результате без газа остается 5515 домохозяйств. В зону отключения попали 9 ГРП, 28 ШГРП, почти 43 км газопроводов высокого давления, свыше 135 км среднего и около 60 км низкого давления", – отметили в ОГА.

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Об обследовании газопроводов и восстановлении газоснабжения до окончательного выяснения ситуации и полного прекращения взрывов речь не идет. Сначала "Черниговгаз" проверит газораспределительную сеть на целостность и проведет обследование системы на герметичность. Только после этого будет принято решение о возобновлении газоснабжения населенных пунктов. К проведению этих мероприятий привлекут около 50 человек личного состава и необходимая спецтехника.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" полностью готов к отопительному сезону.

Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже около 12 тысчеловек. В связи с пожаром за медицинской помощью обратились 63 человека.