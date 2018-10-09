Ічнянський суд припинив роботу через вибухи на складах боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Через вибухи на складах боєприпасів Ічнянський районний суд Чернігівської області тимчасово припинив роботу. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“Як відомо, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території... У зв’язку з цим Ічнянський районний суд Чернігівської області працювати не буде. В цілях безпеки, просимо, не звертатися учасників судових процесів та громадян до Ічнянського районного суду Чернігівській області”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.