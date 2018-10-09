Ичнянский суд прекратил работу из-за взрывов на складах боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Из-за взрывов на складах боеприпасов Ичнянский районный суд Черниговской области временно прекратил работу. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
"Как известно, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории... В связи с этим Ичнянский районный суд Черниговской области работать не будет. В целях безопасности просим не обращаться участников судебных процессов и граждан в Ичнянский районный суд Черниговской области", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство поблизости закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч.3 ст.425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.