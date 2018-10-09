НП на Чернігівщині: до Нацполіції надійшло 37 звернень

“Наразі до поліції надійшло 37 повідомлень від громадян. Чотири з них — безпосередньо щодо виникнення пожеж в будівлях на околицях Ічні. Силами ДСНС ці пожежі були локалізовані”, — йдеться у повідомленні.

Також до поліції надійшли три повідомлення щодо мародерства в Ічні та районі. Поліцейські перевірили цю інформацію — вона не підтвердилася.

Окрім того, на в’їздах та виїздах у 50-кілометровій зоні надзвичайної ситуації працюють групи реагування патрульної поліції. Рух транспорту обмежено.

Раніше прес-секретар прем’єр-міністра України Василь Рябчук запевнив, що випадків мародерства не виявлено.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.