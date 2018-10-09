ЧП в Черниговской области: в Нацполицию поступило 37 обращений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Правоохранители зафиксировали 37 обращений граждан из-за чрезвычайного происшествия в Черниговской области. Об этом сообщил и.о. Председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.
“Сейчас в полицию поступило 37 сообщений от граждан. Четыре из них — непосредственно о возникновении пожаров в зданиях на окраинах Ични. Силами ГСЧС эти пожары были локализованы”, - говорится в сообщении.
Также в полицию поступили три сообщения о мародерстве в Ичне и районе. Полицейские проверили эту информацию — она не подтвердилась.
Кроме того, на въездах и выездах в 50-километровой зоне чрезвычайной ситуации работают группы реагирования патрульной полиции. Движение транспорта ограничено.
Ранее пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук заверил, что случаев мародерства не выявлено.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.