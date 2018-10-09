Вибухи на складах боєприпасів: мародерство не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Наразі випадків мародерства у районі евакуації населення через вибухи на військових складах у Чернігівській області не зафіксовано. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар прем’єр-міністра України Василь Рябчук.
“Випадки мародерства не зафіксовано”, — повідомив В.Рябчук.
Нагадаємо, сьогодні, близько 3:30 ночі, сталася детонація на великих складах боєприпасів Збройних Сил України неподалік від сіл Дружба і Августівка під Ічнею в Чернігівській області.
Територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
Пізніше стало відомо, що у зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області закрито повітряний простір у радіусі 30 км та призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.
Крім того, прокуратура почала розслідування вибухів на складі боєприпасів на Чернігівщині.