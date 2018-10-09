Взрывы на складах боеприпасов: мародерство не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сейчас случаев мародерства в районе эвакуации населения из-за взрывов на военных складах в Черниговской области не зафиксировано. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.
"Случаи мародерства не зафиксированы", - сообщил В.Рябчук.
Напомним, сегодня, около 3:30 ночи, произошла детонация на больших складах боеприпасов Вооруженных Сил Украины неподалеку от сел Дружба и Августовка под Ичней в Черниговской области.
Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Позже стало известно, что в связи с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км и приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
Кроме того, прокуратура начала расследование взрывов на складе боеприпасов на Черниговщине.