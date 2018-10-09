Жодних дронів за останні 48 годин у небі над Ічнею не зафіксовано – ВПС України

“Повідомляємо, що за результатами аналізу повітряної обстановки, протягом двох днів, в повітряному просторі над місцем події жодного БпЛА виявлено не було. Поблизу арсеналу проходять повітряні шляхи, по яким літають трасові літаки, які при недостатній видимості можуть бути сприйняті за безпілотний літальний апарат”, — йдеться у повідомленні.

У командуванні ВПС України зазначають, що у мережі Інтернет має місце розповсюдження інформації стосовно нібито поміченого безпілотного літального апарату (БпЛА) в районі арсеналу поблизу населеного пункту Ічня та те, що він став причиною вибуху.

Штаб заявляє: дана інформація не відповідає дійсності.

“Прохання до представників ЗМІ користуйтеся перевіреними даними з офіційних джерел , і не використовувати інформацію пересічних громадян, які не являються експертами у даній галузі”, — наголосили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії. Нацполіція зафіксувала 37 звернень громадян через надзвичайну подію у Чернігівській області.