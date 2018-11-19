Жители Смелы перекрыли дороги через город
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Жители Смелы Черкасской области перекрыли движение на дорогах через город, требуя подписать договор о газоснабжении с НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил член исполнительного комитета городского совета Илья Слободяник в Facebook, передает УНН.
"Смиляны перекрыли дорожное движение на выезде из Смелы в сторону Балаклеи. Также перекрыты дороги в сторону Черкасс и за городской больницей на Загребле. Акция продлится до подписания договора на газ с "Нафтогазом" по адекватной цене и без навязывания Смеле чужих частных долгов (долг "Смела Энергоинвеста")", – написал Слободяник.
Также перекрыта трасса из Смелы на город Днепр.
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Как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области, движение перекрыто в направлении города Киева и города Каменка.
"На месте работают сотрудники полиции. Сейчас общаются, чтобы разблокировать движение", – отметили в полиции.
Ранее депутаты Смелянского горсовета приняли обращение к Президенту Петру Порошенко, которое опубликовано на сайте горсовета. В нем говорится что "НАК" Нафтогаз Украины "не спешит выполнять Ваше поручение (Порошенко, - ред.), искусственно затягивая во времени процесс заключения договора, чем умышленно способствует несанкционированному отбору газа городом". Президента попросили "безотлагательно вмешаться в ситуацию".
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Напомним, жители Смелы планировали выйти на протест, перекрыв дороги, которые проходят через город, с требованием подписать договор между КП "Смилакомунтеплоенерго" и НАК "Нафтогаз Украины".
Как сообщал УНН, чрезвычайное положение в городе ввели с 9 ноября. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредоставления отопления полиция открыла уголовное производство.
В Смелянском горсовете объяснили: КП "Смилакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом" составляет 100 миллионов гривен.
Из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.
В прошлый четверг, 15 ноября, Порошенко дал указание в течение нескольких часов пустить отопление в Смеле "под его ответственность" и "в течение суток оформить все необходимые бумаги". После этого в городе начали запускать котельные.