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Жители Смелы перекрыли дороги через город

Жители Смелы перекрыли дороги через город

Киев  •  УНН

 • 20996 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Жители Смелы Черкасской области перекрыли движение на дорогах через город, требуя подписать договор о газоснабжении с НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил член исполнительного комитета городского совета Илья Слободяник в Facebook, передает УНН.

"Смиляны перекрыли дорожное движение на выезде из Смелы в сторону Балаклеи. Также перекрыты дороги в сторону Черкасс и за городской больницей на Загребле. Акция продлится до подписания договора на газ с "Нафтогазом" по адекватной цене и без навязывания Смеле чужих частных долгов (долг "Смела Энергоинвеста")", – написал Слободяник.

Также перекрыта трасса из Смелы на город Днепр.

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Как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области, движение перекрыто в направлении города Киева и города Каменка.

"На месте работают сотрудники полиции. Сейчас общаются, чтобы разблокировать движение", – отметили в полиции.

Ранее депутаты Смелянского горсовета приняли обращение к Президенту Петру Порошенко, которое опубликовано на сайте горсовета. В нем говорится что "НАК" Нафтогаз Украины "не спешит выполнять Ваше поручение (Порошенко, - ред.), искусственно затягивая во времени процесс заключения договора, чем умышленно способствует несанкционированному отбору газа городом". Президента попросили "безотлагательно вмешаться в ситуацию".

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Напомним, жители Смелы планировали выйти на протест, перекрыв дороги, которые проходят через город, с требованием подписать договор между КП "Смилакомунтеплоенерго" и НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщал УНН, чрезвычайное положение в городе ввели с 9 ноября. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредоставления отопления полиция открыла уголовное производство.

В Смелянском горсовете объяснили: КП "Смилакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом" составляет 100 миллионов гривен.

Из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

В прошлый четверг, 15 ноября, Порошенко дал указание в течение нескольких часов пустить отопление в Смеле "под его ответственность" и "в течение суток оформить все необходимые бумаги". После этого в городе начали запускать котельные.

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