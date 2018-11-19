Жителі Києва перекрили вулицю через відсутність тепла

Жителі довколишніх будинків перекрили пішохідний перехід через те, що вже близько місяця у них немає опалення.

Мешканці кажуть про те, що на лінії видно прориви, з яких йде пара.

Машини поки намагаються об'їжджати протестуючих по тротуарах.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" має намір переглянути тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення та бюджетних установ міста.

Нагадаємо, МВФ і влада України домовилися про нову програму Stand-by на 3,9 млрд доларів.

Передували цій домовленості тривалі переговори. Останній раз сьогодні Україна отримувала транш МВФ в квітні 2017 року.

У переговорах про продовження співпраці Києва і МВФ після цього одним з "каменів спотикання" було питання про підвищення цін на газ для населення. Нарешті, це сталося - разом з початком опалювального сезону.



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Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.

Перед прийняттям такого рішення джерело УНН в уряді заявляв, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення на цілих 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тому, незважаючи на рішення про її підвищення в коридорі 20-25%, питання про зростання ще в межах 40% залишається відкритим.

Тим часом в "Нафтогазі" ще за місяць до прийняття рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.



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Додамо, в листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" в межах 11 199 - 12 155 грн / тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати тільки до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019 рік буде "роком виборів". На 31 березня 2019 го призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.

При цьому підвищення цін на газ спричинить за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики вже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.