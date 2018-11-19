Жители Киева перекрыли улицу из-за отсутствия тепла

Жители близлежащих домов перекрыли пешеходный переход из-за того, что уже около месяца у них нет отопления.

Жители говорят о том, что на линии видны прорывы, из которых идет пар.

Машины пока стараются объезжать протестующих по тротуарам.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" намерено пересмотреть тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения и бюджетных учреждений города.

Напомним, МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by на 3,9 млрд долларов.

Предшествовали этой договоренности длительные переговоры. Последний раз сегодня Украина получала транш МВФ в апреле 2017 года.

В переговорах о продолжении сотрудничества Киева и МВФ после этого одним из "камней преткновения" был вопрос о повышении цен на газ для населения. Наконец, это произошло - вместе с началом отопительного сезона.



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Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение об ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.



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Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена "Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019-го назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.