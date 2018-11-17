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Все жилые дома Смелы получили тепло - мэр

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на утро субботы все жилые дома и объекты социальной сферы Смелы, что в Черкасской области, обеспечены теплом. Об этом в комментарии УНН сообщил мэр города Смела Алексей Цыбко.

"На 100% все подключено. И коммунальные предприятия, и дома, где живут люди, их у нас 152, все обеспечены теплом", - подчеркнул он.

На территории Смелы работает 15 школ, продолжил мэр города.

"В третьей школе сломался насос. Но это незначительная проблема, которая время от времени случается. Она будет решена в течение нескольких часов", - сказал Цыбко, добавив, что учебный процесс в школах города будет восстановлено в понедельник.

"И детсады, и школы, и больницы города - все уже подключено", - добавил он.

"Чрезвычайное положение уже сняли", - отметил мэр Смелы.

Наряду с этим, НАК "Нафтогаз Украины" так и не подписал договор о поставках газа в Смелу, добавил Цибко.

"Они ("Нафтогаз" - ред.) все равно не подписывают с нами договор и требуют прошлые долги взять на себя. На это горожане не пойдут никогда", - заявил Цыбко.

Ранее в правительстве заявили, что все 19 котельных города Смела подключены к газу.

Напомним, по словам мэра Смелы Алексея Цыбко, чрезвычайное положение в городе вводили с 9 ноября. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.

В Смелянском горсовете объяснили: КП "Смелакомунтеплоэнерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 млн гривен.

Из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

Украинские Национальные Новости

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