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Геннадій Зубко: 19 котелень Сміли підключено до газу

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Всі 19 котелень міста Сміла підключені до газу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.

“Потрібно спочатку відновити подачу електроенергії. На найбільшій котельні № 25, яка обслуговує найбільшу частину житлового сектору, ліквідовано порив електричного кабелю, який підключає насоси як для заповнення системи холодною водою, так і подачі теплоносія мережі діаметром у 500 мм. Потрібно понад десять годин для заповнення системи під малим тиском для недопущення поривів. Зранку, після заповнення, планується її запуск”, — зазначив Геннадій Зубко.

Нагадуємо, у Смілі Черкаської області на котельних трубах були розриви, однак наразі вони вже ліквідовані. Про це у коментарі УНН повідомив мер міста Олексій Цибко. Так, відповідаючи на запитання щодо того, чи були пошкодження на деяких котельних трубах, Цибко відповів: “Уже все знято, видимі розриви ліквідовані”.

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