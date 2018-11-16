Геннадий Зубко: 19 котельных Смелы подключены к газу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Все 19 котельных города Смела подключены к газу. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
“Нужно сначала восстановить подачу электроэнергии. На самой котельной № 25, обслуживающей наибольшую часть жилого сектора, ликвидировано порыв электрического кабеля, который подключает насосы как для наполнения холодной водой, так и подачи теплоносителя сети диаметром 500 мм. Нужно более 10 часов для заполнения системы под малым давлением для недопущения порывов. Утром, после заполнения, планируется ее запуск”, — отметил Геннадий Зубко.
Напоминаем, в Смеле Черкасской области на котельных трубах были разрывы, однако сейчас они уже ликвидированы. Об этом в комментарии УНН сообщил мэр города Алексей Цибко. Так, отвечая на вопрос о том, были ли повреждения на некоторых котельных трубах, Цибко ответил: “Уже все снято, видимые разрывы ликвидированы”.