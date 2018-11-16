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Сміла з теплом: на котельних трубах ліквідували розриви

Сміла з теплом: на котельних трубах ліквідували розриви

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Смілі Черкаської області на котельних трубах були розриви, однак наразі вони вже ліквідовані. Про це у коментарі УНН повідомив мер міста Олексій Цибко.

Так, відповідаючи на запитання щодо того, чи були пошкодження на деяких котельних трубах, Цибко відповів: "Уже все знято, видимі розриви ліквідовані".

Крім того, мер зазначив, що всі котельні вже підключені до газопостачання.

"Уже всі котельні підключені до газопостачання. Але була злита вода. Тому шість шкіл, три дитсадочки і три медзаклади включені (до опалення – ред.) і 25 будинків. А в інші зараз набирається вода, і за ніч будуть уже включені всі котельні", – зазначив Цибко.

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Про те, що ПАТ "Черкасигаз" почав подачу газу на всі котельні Сміли, повідомили й у прес-службі НАК "Нафтогаз України".

"Зараз йде технологічна робота безпосередньо комунального підприємства міста, яке має вже розпочати надавати послуги населенню. В багатьох будинках, в багатьох лікарнях, дитячих садочках та школах, станом на ранок, було вже тепло", – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла Черкаській області призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

У Смілянській міськраді пояснили: КП "Смілакомунтеплоенерго" не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед "Нафтогазом України" становить 100 мільйонів гривень.

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За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

Станом на сьогоднішній ранок, у Смілі було подано газ на перші 15 котелень з 20.

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