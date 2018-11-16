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У Смілі уже подали газ на 15 котелень з 20

У Смілі уже подали газ на 15 котелень з 20

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Смілі подано газ на перші 15 котелень з 20. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.

"Роботи по запуску теплопостачання відновлено з 07.30 ранку. У робочому режимі по подачі теплоносія працює 9 котелень. Підключено газопостачання на 15 котелень (з 20), які забезпечують теплом 8 дитсадків, 9 шкіл, 3 лікарні та 77 житлових будинків зі 152", - повідомив він. 

Тепло подано в 4 дитсадки, 5 шкіл, 3 лікарні та 47 житлових будинків. Про хід підключення інших 5 котелень і вихід на робочий температурний режим будемо інформувати додатково.

Довідка УНН: населення Сміли – 68 тисяч. До 20 котелень підключено 152 будинки в яких проживає 19 700 населення.

Як повідомляв УНН, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла у Черкаській області призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

У Смілянській міськраді пояснили: КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед “Нафтогазом України” становить 100 мільйонів гривень.

За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

Станом на вчорашній вечір у Смілі було подано газ на перші 8 котелень з 20.

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