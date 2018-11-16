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В Смеле уже подали газ на 15 котельных из 20

В Смеле уже подали газ на 15 котельных из 20

Киев  •  УНН

 • 9371 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Смеле подан газ на первые 15 котельных из 20. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

"Работы по запуску теплоснабжения восстановлено с 07.30 утра. В рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных. Подключено газоснабжения 15 котельных (из 20), которые обеспечивают теплом 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов с 152", - сообщил он.

Тепло подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов. О ходе подключения других 5 котельных и выход на рабочий температурный режим будем информировать дополнительно.

Справка УНН: население Смелы - 68000. К 20 котельным подключены 152 дома в которых проживает 19 700 населения.

Как сообщал УНН, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс . Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

В Смелянский горсовете объяснили КП "Смилакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключены договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 000 000 гривен.

По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на вчерашний вечер в Смеле было подано газ на первые 8 котельных из 20.

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