В Смеле уже подали газ на 15 котельных из 20
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Смеле подан газ на первые 15 котельных из 20. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
"Работы по запуску теплоснабжения восстановлено с 07.30 утра. В рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных. Подключено газоснабжения 15 котельных (из 20), которые обеспечивают теплом 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов с 152", - сообщил он.
Тепло подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов. О ходе подключения других 5 котельных и выход на рабочий температурный режим будем информировать дополнительно.
Справка УНН: население Смелы - 68000. К 20 котельным подключены 152 дома в которых проживает 19 700 населения.
Как сообщал УНН, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс . Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.
В Смелянский горсовете объяснили КП "Смилакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключены договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 000 000 гривен.
По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.
По состоянию на вчерашний вечер в Смеле было подано газ на первые 8 котельных из 20.