У Смілі уже подали газ на 8 котелень з 20

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Смілі подано газ на перші 8 котелень з 20. Наразі в них ведеться розжиг і вихід на робочий температурний режим, потрібен час. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.