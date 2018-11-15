В Смеле уже подали газ на 8 котельных из 20
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Смеле подан газ на первые 8 котельных из 20. Сейчас в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
"... подан газ на первые 8 котельных из 20. Сейчас в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время. К ним подключены 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152", - написал Зубко.
По его словам, подача газа осуществляется в первую очередь в котельных, в которых подключена социальная сфера.
Справка: население Смелы - 68000. До 20 котельных подключены 152 дома в которых проживает 19 700 населения.
Как сообщал УНН, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс . Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.
В Смелянском горсовете объяснили, что КП "Смелакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 млн грн гривен.
По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.