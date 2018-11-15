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Кабмін позичить Смілі 25 млн грн для запуску опалювального сезону

Кабмін позичить Смілі 25 млн грн для запуску опалювального сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Місту Сміла дадуть позику в розмірі 25 млн грн для запуску опалювального сезону. Відповідну пропозицію озвучив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

Як повідомили у прес-службі Кабміну, прем’єр озвучив пропозицію щодо надання позики для міста Сміла в розмірі 25 млн грн для запуску опалювального сезону.

“Прийнято рішення про неможливість відключення газу від теплопостачальних підприємств в опалювальний період і додатково — пропозиція Прем’єр-міністра України щодо надання позики для міста Сміла в розмірі 25 млн грн для запуску опалювального сезону”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні Уряду були прийняті рішення про зменшення номінацій на отримання газу від НАК “Нафтогаз” теплопостачальними підприємствами як комунальними, так і ТЕЦ.

Нагадаємо, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла у Черкаській області призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

У Смілянській міськраді пояснили: КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед “Нафтогазом України” становить 100 мільйонів гривень.

За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

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