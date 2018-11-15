Кабмин одолжит Смеле 25 млн грн для запуска отопительного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Городу Смела дадут кредит в размере 25 млн грн для запуска отопительного сезона. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, премьер озвучил предложение о предоставлении займа для города Смела в размере 25 млн грн для запуска отопительного сезона.
"Принято решение о невозможности отключения газа от теплоснабжающих предприятий в отопительный период и дополнительно - предложение Премьер-министра Украины о предоставлении займа для города Смела в размере 25 млн грн для запуска отопительного сезона", - говорится в сообщении.
Напомним, на вчерашнем заседании правительства были приняты решения об уменьшении номинаций на получение газа от НАК "Нафтогаз" теплоснабжающими предприятиями как коммунальными, так и ТЭЦ.
Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.
В Смелянском горсовете объяснили, что КП "Смелакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 млн гривен.
По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.