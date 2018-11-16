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Смела с теплом: на котельных трубах ликвидировали разрывы

Смела с теплом: на котельных трубах ликвидировали разрывы

Киев  •  УНН

 • 15800 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Смеле Черкасской области на котельных трубах были разрывы, однако сейчас они уже ликвидированы. Об этом в комментарии УНН сообщил мэр города Алексей Цибко.

Так, отвечая на вопрос о том, были ли повреждения на некоторых котельных трубах, Цибко ответил: "Уже все снято, видимые разрывы ликвидированы".

Кроме того, мэр отметил, что все котельные уже подключены к газоснабжению.

"Уже все котельные подключены к газоснабжению. Но была слита вода. Поэтому шесть школ, три детсада и три медучреждения включены (к отоплению - ред.) и 25 домов. А в другие сейчас набирается вода, и за ночь будут уже включены все котельные", - отметил Цыбко.

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О том, что ПАО "Черкассыгаз" начал подачу газа на все котельные Смелы, сообщили и в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

"Сейчас идет технологическая работа непосредственно коммунального предприятия, которое должно уже начать предоставлять услуги населенню. Во многих домах, во многих больницах, детских садах и школах, по состоянию на утро, было уже тепло", – отметили в пресс-службе.

Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела Черкасской области приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

В Смелянском горсовете объяснили КП "Смилакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированны спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 миллионов гривен.

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По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на сегодняшнее утро, в Смеле было подано газ на первые 15 котельных из 20.

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