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У Харкові без тепла понад 60 будинків, люди вийшли на мітинг

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Станом на сьогоднішній ранок у Харкові опалення відсутнє у 62 будинках. Про це УНН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

"Станом на ранок 176 будинків з тих, які були вчора відключені, підключили (до опалення, – ред.). Станом на ранок відключено 62 будинки", – повідомили в ОДА.

Зазначимо, сьогодні вранці біля міської ради зібрався мітинг через відсутність опалення у будинках. Деякі люди прийшли з термосами.

Як повідомили УНН у прес-службі ГУНП у Харківській області, на мітинг зібралися близько 40 людей.

"Мітингували з 10:00 до 12:00. Все спокійно, без порушень громадського порядку", – прокоментували в поліції.

Як повідомляв УНН, близько 200 будинків у Харкові залишилися без теплопостачання через пориви у тепломережах.

Нагадаємо, у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію, стався зрив опалювального сезону. Серед них опинилися м. Херсон, м. Шепетівка (Хмельницька область), м.Сміла (Черкаська область), м. Кам'янське (Дніпропетровська область), м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область).

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