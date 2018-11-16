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В Харькове без тепла более 60 домов, люди вышли на митинг

В Харькове без тепла более 60 домов, люди вышли на митинг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро в Харькове отопление отсутствует в 62 домах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

"По состоянию на утро 176 домов из тех, которые были вчера отключены, подключили (к отоплению, – ред.). По состоянию на утро отключены 62 дома", – сообщили в ОГА.

Отметим, сегодня утром возле городского совета собрался митинг из-за отсутствия отопления в домах. Некоторые люди пришли с термосами.

Как сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на митинг собрались около 40 человек.

"Митинговали с 10:00 до 12:00. Все спокойно, без нарушений общественного порядка", – прокомментировали в полиции.

Как сообщал УНН, около 200 домов в Харькове остались без теплоснабжения из-за порывов в теплосетях.

Напомним, в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию, произошел срыв отопительного сезона. Среди них оказались м. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область), г. Кривой Рог (Днепропетровская область).

Украинские Национальные Новости

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