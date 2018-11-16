В Харькове без тепла более 60 домов, люди вышли на митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро в Харькове отопление отсутствует в 62 домах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
"По состоянию на утро 176 домов из тех, которые были вчера отключены, подключили (к отоплению, – ред.). По состоянию на утро отключены 62 дома", – сообщили в ОГА.
Отметим, сегодня утром возле городского совета собрался митинг из-за отсутствия отопления в домах. Некоторые люди пришли с термосами.
Как сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на митинг собрались около 40 человек.
"Митинговали с 10:00 до 12:00. Все спокойно, без нарушений общественного порядка", – прокомментировали в полиции.
Как сообщал УНН, около 200 домов в Харькове остались без теплоснабжения из-за порывов в теплосетях.
Напомним, в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию, произошел срыв отопительного сезона. Среди них оказались м. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область), г. Кривой Рог (Днепропетровская область).