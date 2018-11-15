У Харкові без тепла залишаються близько 200 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Близько 200 будинків у Харкові залишилися без теплопостачання через пориви у тепломережах. Про це УНН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.
"Технічно "Харківські теплові мережі" (КП "Харківські теплові мережі" – ред.) подали тепло на всі будинки, але весь час відбуваються пориви, і тому ситуація постійно змінюється. Станом на сьогоднішній ранок, без тепла було близько 200 будинків", – зазначили в прес-службі, посилаючись на дані департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.
В ОДА пояснили, що пориви пов'язані зі зношеним станом тепломереж. Як очікується, опалення у відключених від тепла будинках підключать "до кінця сьогоднішнього дня".
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Що стосується Харківської області, то там "на 100% всі житлові будинки та об'єкти соціальної сфери підключені до опалення".
Нагадаємо, у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію, стався зрив опалювального сезону. Серед них опинилися м. Херсон, місто Шепетівка (Хмельницька область), м.Сміла (Черкаська область), м.Кам'янське (Дніпропетровська область).
Так, у місті Кам'янське через відсутність опалення у школах оголосили додаткові канікули.
Освітній процес призупинили у 13 школах Херсона і чотирьох школах Шепетівки, що у Хмельницькій області.
У Кривому Розі люди вийшли на протест. Вони палили шини, вимагаючи розпочати постачання газу в котельні теплоцентралі.
В решті решт почали відновлювати теплопостачання міст.
Однак у місті Сміла Черкаської області ситуація залишається критичною. Там 11 шкіл призупинили навчання, довелося закрити лікарню. Сьогодні до міста виїхала урядова комісія у складі керівників Мінрегіону, Черкаської ОДА, ПАТ "Черкасигаз" і віце-президента НАК "Нафтогаз".