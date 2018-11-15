До замерзлої Сміли виїхали урядовці

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У розпал опалювальної кризи до м. Сміла виїхала урядова комісія у складі керівників Мінрегіону, Черкаської ОДА, ПАТ “Черкасигаз” і віце-президента НАК “Нафтогаз”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

“15 листопада о 12:00 заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Едуард Кругляк, перший заступник голови правління ПАТ “НАК „Нафтогаз“ Сергій Перелома, голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко та голова правління ПАТ „Черкасигаз“ Сергій Буян візьмуть участь у позачерговій сесії Смілянської міської ради”, — заявив Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

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Депутати мають прийняти рішення щодо:

— надання гарантій ПАТ “НАК “Нафтогаз” та ПАТ “Черкасигаз” у погашенні боргових зобов’язань за надані послуги з газопостачання у попередні опалювальні періоди, які будуть визнані за міською радою у правовому руслі (наразі триває низка судових спорів щодо визначення боржника за газ, до яких залучено підприємство-теплопостачальник ТОВ “Смілаенергоінвест”);

— надання повноважень директору КП “Смілакомунтеплоенерго” на підписання договору з ПАТ “НАК „Нафтогаз“ та ПАТ „Черкасигаз“ про погашення заборгованості та здійснення оплати номінацій на опалювальний період 2018-2019 рр. на загальну суму до 8 млн грн за рахунок наявних у міському бюджеті коштів”, — сказав Геннадій Зубко.

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Також він зазначив, що участь у сесійному засіданні представників Уряду та представників компаній передбачає забезпечення умов негайного укладання договорів за результатами прийнятих рішень.

Нагадаємо, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла, що у Черкаській області, призупинили освітній процес і перейшли на дистанційне навчання. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того сьогодні, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

У Смілянській міськраді пояснили: КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо існуючих заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед “Нафтогазом України” становить 100 мільйонів гривень.

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За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

Станом на 15 листопада ситуація у місті критична.

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