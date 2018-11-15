В замерзшую Смелу выехали чиновники из правительства

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105012 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110746 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147687 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142829 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135649 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127846 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169985 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 37739 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 53929 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 59448 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 19931 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 102952 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 134426 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 169986 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 179633 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190548 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248060 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 147690 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103360 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107730 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110221 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109648 просмотра
Актуальное
В замерзшую Смелу выехали чиновники из правительства

В замерзшую Смелу выехали чиновники из правительства

Киев  •  УНН

 • 15856 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В разгар отопительного кризиса в г. Смела выехала правительственная комиссия в составе руководителей Минрегиона, Черкасской ОГА, ОАО “Черкассыгаз” и вице-президента НАК “Нафтогаз”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“15 ноября в 12:00 заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуард Кругляк, первый заместитель председателя правления ПАО ”НАК “Нафтогаз” Сергей Перелома, председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко и председатель правления ОАО “Черкассыгаз” Сергей Буян примут участие во внеочередной сессии Смелянского городского совета“, - заявил Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отопительный кризис в Украине: что происходит в замерзших городах

Депутаты должны принять решение относительно:

— предоставления гарантий ПАО “НАК ”Нафтогаз“ и ОАО ”Черкассыгаз“ в погашении долговых обязательств за предоставленные услуги по газоснабжению в предыдущие отопительные периоды, которые будут признаны за городским советом в правовом русле (сейчас идет ряд судебных споров по определению должника за газ, в которые вовлечено теплоснабжающее предприятие ООО “Смилаэнергоинвест”).

— предоставление полномочий директору КП “Смилакоммунтеплоэнерго” на подписание договора с ПАО “НАК ”Нафтогаз“ и ОАО ”Черкассыгаз“ о погашении задолженности и осуществлению оплаты номинаций на отопительный период 2018-2019 гг. на общую сумму до 8 млн грн за счет имеющихся в городском бюджете средств”, - сказал Геннадий Зубко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступил в силу запрет правительства отключать теплоснабжение

Также он отметил, что участие в сессионном заседании представителей Правительства и представителей компаний предусматривает обеспечение условий немедленного заключения договоров по результатам принятых решений.

Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, сегодня, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

В Смелянском горсовете объяснили КП “Смилакоммунтеплоэнерго” не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно существующих задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед “Нафтогазом Украины” составляет 100 миллионов гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В порт Украины прибыла большая партия угля из ЮАР

По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредоставления отопления полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на 15 ноября ситуация в городе критическая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы