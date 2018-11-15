В замерзшую Смелу выехали чиновники из правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В разгар отопительного кризиса в г. Смела выехала правительственная комиссия в составе руководителей Минрегиона, Черкасской ОГА, ОАО “Черкассыгаз” и вице-президента НАК “Нафтогаз”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
“15 ноября в 12:00 заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Эдуард Кругляк, первый заместитель председателя правления ПАО ”НАК “Нафтогаз” Сергей Перелома, председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко и председатель правления ОАО “Черкассыгаз” Сергей Буян примут участие во внеочередной сессии Смелянского городского совета“, - заявил Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
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Депутаты должны принять решение относительно:
— предоставления гарантий ПАО “НАК ”Нафтогаз“ и ОАО ”Черкассыгаз“ в погашении долговых обязательств за предоставленные услуги по газоснабжению в предыдущие отопительные периоды, которые будут признаны за городским советом в правовом русле (сейчас идет ряд судебных споров по определению должника за газ, в которые вовлечено теплоснабжающее предприятие ООО “Смилаэнергоинвест”).
— предоставление полномочий директору КП “Смилакоммунтеплоэнерго” на подписание договора с ПАО “НАК ”Нафтогаз“ и ОАО ”Черкассыгаз“ о погашении задолженности и осуществлению оплаты номинаций на отопительный период 2018-2019 гг. на общую сумму до 8 млн грн за счет имеющихся в городском бюджете средств”, - сказал Геннадий Зубко.
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Также он отметил, что участие в сессионном заседании представителей Правительства и представителей компаний предусматривает обеспечение условий немедленного заключения договоров по результатам принятых решений.
Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, сегодня, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.
В Смелянском горсовете объяснили КП “Смилакоммунтеплоэнерго” не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно существующих задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед “Нафтогазом Украины” составляет 100 миллионов гривен.
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По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредоставления отопления полиция открыла уголовное производство.
По состоянию на 15 ноября ситуация в городе критическая.