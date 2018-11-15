Набрала чинності заборона уряду відключати теплопостачання

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні офіційно опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 942 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 і від 19 жовтня 2018 р. № 867”. Цим документом Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на свіжий номер газети “Урядовий кур’єр” № 215 (6331).