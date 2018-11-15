Набрала чинності заборона уряду відключати теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні офіційно опублікована постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 942 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 і від 19 жовтня 2018 р. № 867”. Цим документом Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на свіжий номер газети “Урядовий кур’єр” № 215 (6331).
“Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 217 і від 19 жовтня 2018 року № 867 -Кабінет Міністрів постановляє:
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Внести до постанов КМУ від 18 червня 2014 року № 217 “Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст.1417; 2016 р., № 2, ст.84, № 83, ст.2337; 2017 р., № 59, ст. 1786; 2018 р., № 23, ст.799) і від 19 жовтня 2018 р. № 867 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі фунціонування ринку природного газу” зміни, що додаються.
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1) абзац шостий після слів і цифр “не нижче 90 відсотків” доповнити словами і цифрами “(у період з 1 грудня 2018 р. до 1 квітня 2019 р. — не нижче 78 відсотків, а для виробника теплової енергії, управління майном якого здійснює ФДМУ і який використовує природний газ для виробництва теплової та електричної енергії, у період з 16 листопада 2018 року до 1 квітня 2019 року — не нижче 60%)”;
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2) абзац дванадцятий після слів і цифр “не нижче 90 відсотків” доповнити словами і цифрами “(у період з 1 грудня 2018 року до 1 квітня 2019 року — не нижче 78 відсотків)”.
Нагадаємо, 14 листопада Кабмін заборонив відключати теплопостачальників від газу під час опалювального сезону.
Зазначимо, що у першій декаді листопада стався зрив опалювального сезону у містах, де існували проблеми із розрахунками за теплоенергію. Серед них опинилися м. Херсон, м. Шепетівка (Хмельницька область), м. Сміла (Черкаська область), м. Кам’янське (Дніпропетровська область).