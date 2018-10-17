Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" забезпечувати безперебійне газопостачання на підслідні АРМА теплокомуненерго

“Покласти на публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“ обов’язок постачати природний газ на об’єкти, на яких здійснюється виробництво теплової енергії (в тому числі ті, що використовують природний газ для виробництва електричної енергії), майно яких арештовано у кримінальному провадженні та передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, як єдині майнові комплекси”, — йдеться у преамбулі документу.

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Також постановою визначено, що вартість газу для таких підприємств, поставлятиметься як і для решти підприємств теплокомуненерго, що здійснюють виробництво теплової енергії та гарячої води для населення, за спеціальним тарифом.

“Ціна природного газу, який постачається відповідно до пункту 1 цієї постанови, визначається згідно з пунктом 13 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 847), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2018 року № 781, з урахуванням диференціації обсягів природного газу, що використовуються для виробництва теплової енергії з метою надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню, та обсягів природного газу, що використовуються для виробництва електричної енергії”, — йдеться у тексті постанови.

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Раніше УНН повідомив, що два міста на Львівщині можуть залишитися без опалення через некомпетентні дії АРМА.