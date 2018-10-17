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Кабмин обязал "Нафтогаз" обеспечивать бесперебойное газоснабжение на подследственные АРМА теплокоммунэнерго

Киев  •  УНН

 • 12136 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Кабинет Министров Украины запретил НАК "Нафтогаз Украины" отключать газ теплокоммунэнерго, имущество которых было арестовано в уголовном производстве и передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Соответствующее постановление от 10 октября 2018 № 834 было обнародовано на Правительственном портале, передает УНН.

“Возложить на публичное акционерное общество ”Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обязанность поставлять природный газ на объекты, на которых осуществляется производство тепловой энергии (в том числе, использующих природный газ для производства электрической энергии), имущество которых арестовано в уголовном производстве и передано в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, как единые имущественные комплексы“, - говорится в преамбуле документа.

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Также постановлением определено, что стоимость газа для таких предприятий, будет поставляться как и для остальных предприятий теплокоммунэнерго, осуществляющих производство тепловой энергии и горячей воды для населения, по специальному тарифу.

“Цена природного газа, поставляемого в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, определяется в соответствии с пунктом 13 Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 марта 2017 года № 187 (Официальный вестник Украины, 2017, № 29, ст. 847), — с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 28 сентября 2018 года № 781, с учетом дифференциации объемов при родного газа, используемых для производства тепловой энергии с целью предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению, и объемов природного газа, используемых для производства электрической энергии”, - говорится в тексте постановления.

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Ранее УНН сообщил, что два города во Львовской области могут остаться без отопления из-за некомпетентных действий АРМА.

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