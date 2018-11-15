Вступил в силу запрет правительства отключать теплоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня официально опубликовано постановление Кабинета Министров Украины от 14 ноября 2018 года № 942 “О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2014 № 217 и от 19 октября 2018 № 867”. Этим документом Кабмин запретил отключать ТКЭ от газа во время отопительного сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свежий номер газеты “Урядовый курьер” № 215 (6331).
“О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 18 июня 2014 № 217 и от 19 октября 2018 № 867 -Кабинет Министров постановляет:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине предложили городам взять в собственность ТЭЦ
Внести в постановления КМУ от 18 июня 2014 года № 217 “Об утверждении Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности” (Официальный вестник Украины, 2014 г., № 53, ст.1417; 2016, № 2, ст.84, № 83, ст.2337; 2017 г., № 59, ст. 1786; 2018 г., № 23, ст.799) и от 19 октября 2018 № 867 “Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе фунционування рынка природного газа” изменения, которые прилагаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Нафтогаз” премирует своих сотрудников на 46,3 млн долларов за победу в Стокгольме
1) абзац шестой после слов “не ниже 90 процентов” дополнить словами “(в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 г. — не ниже 78 процентов, а для производителя тепловой энергии, управление имуществом которого осуществляет ФГИУ и который использует природный газ для производства тепловой и электрической энергии, в период с 16 ноября 2018 года до 1 апреля 2019 года — не ниже 60%)”;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин обязал "Нафтогаз" обеспечивать бесперебойное газоснабжение на подследственные АРМА теплокоммунэнерго
2) абзац двенадцатый после слов “не ниже 90 процентов” дополнить словами “(в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года — не ниже 78 процентов)”.
Напомним, 14 ноября Кабмин запретил отключать ТКЭ от газа во время отопительного сезона.
Отметим, что в первой декаде ноября произошел срыв отопительного сезона в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию. Среди них оказались г. Херсон, г. Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область).