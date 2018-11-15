В Харькове без тепла остаются около 200 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Около 200 домов в Харькове остались без теплоснабжения из-за порывов в теплосетях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
"Технически "Харьковские тепловые сети" (КП "Харьковские тепловые сети" – ред.) подали тепло на все дома, но все время происходят порывы, и поэтому ситуация постоянно меняется. По состоянию на сегодняшнее утро, без тепла было около 200 домов", – отметили в пресс-службе, ссылаясь на данные департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации.
В ОГА объяснили, что порывы связаны с изношенным состоянием теплосетей. Как ожидается, отопление в отключенных от тепла домах подключат "до конца сегодняшнего дня".
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Что касается Харьковской области, то там "на 100% все жилые дома и объекты социальной сферы подключены к отоплению".
Напомним, в городах, где существовали проблемы с расчетами за теплоэнергию, произошел срыв отопительного сезона. Среди них оказались г. Херсон, город Шепетовка (Хмельницкая область), г. Смела (Черкасская область), г. Каменское (Днепропетровская область).
Так, в городе Каменское из-за отсутствия отопления в школах объявили дополнительные каникулы. Образовательный процесс приостановили в 13 школах Херсона и четырех школах Шепетовки, который находится в Хмельницкой области.
В Кривом Роге люди вышли на протест. Они жгли шины, требуя начать поставки газа в котельную теплоцентрали.
В конце концов начали восстанавливать теплоснабжение городов.
Однако в городе Смела Черкасской области ситуация остается критической. Там 11 школ приостановили обучение, пришлось закрыть больницу. Сегодня в город выехала правительственная комиссия в составе руководителей Минрегиона, Черкасской ОГА, ПАО "Черкассыгаз" и вице-президента НАК "Нафтогаз".