Усі житлові будинки Сміли отримали тепло - мер

"На 100% все підключено. І комунальні підприємства, і будинки, де живуть люди, їх у нас 152, всі забезпечені теплом", - підкреслив він.

На території Сміли працює 15 шкіл, продовжив мер міста.

"У третій школі зламався насос. Але це незначна проблема, яка час від часу трапляється. Вона буде вирішена протягом кількох годин", - сказав Цибко, додавши, що навчальний процес у школах міста буде відновлено у понеділок.

"І дитсадочки, і школи, і лікарні міста - все вже підключено", - додав він.

"Надзвичайний стан вже зняли", - вказав мер Сміли.

Поряд з цим, НАК "Нафтогаз України" так і не підписав договір про постачання газу до Сміли, додав Цибко.

"Вони ("Нафтогаз" - ред.) все одно не підписують із нами договір і вимагають минулі борги взяти на себе. На це містяни не підуть ніколи", - заявив Цибко.

Раніше в уряді заявили, що всі 19 котелень міста Сміла підключені до газу.

Нагадаємо, за словами мера Сміли Олексія Цибка, надзвичайний стан у місті запроваджували з 9 листопада. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

У Смілянській міськраді пояснили: КП "Смілакомунтеплоенерго" не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед "Нафтогазом України" становить 100 мільйонів гривень.

Через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.