У Смілі запускають котельні - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Смілі почали запускати котельні, невдовзі все місто буде підключене до опалення. Про це в коментарі УНН розповів мер міста Олексій Цибко.
“Вже можу сказати, що запускаються котельні. Прямо зараз їду вже на другу котельню. Дивлюсь, контролюю. Вони включаються... Завтра ввечері, думаю, вже 100% буде все місто включене. Як раз паралельно ми ці видимі розриви ліквідуємо. За два дні, думаю, ми все це зробимо”, — сказав він.
Нагадаємо, сьогодні Президент Петро Порошенко дав вказівку протягом кількох годин пустити опалення у Смілі “під його відповідальність”.
Як повідомляв УНН, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла у Черкаській області призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.
У Смілянській міськраді пояснили: КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед “Нафтогазом України” становить 100 мільйонів гривень.
За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.