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Порошенко дав “кілька годин” на подачу тепла у Смілі

Порошенко дав “кілька годин” на подачу тепла у Смілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко дав вказівку протягом кількох годин пустити опалення у Смілі "під його відповідальність". Про це він сьогодні заявив під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, передає кореспондент УНН.

“Якщо хтось у Смілі або навіть у Києві не може прийняти рішення, або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення — негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Потім протягом доби оформити всі необхідні папери. Не вийде оформити папери, якщо цьому буде перешкоджати міська влада, є Верховна Рада, яка може призначити дострокові вибори міського голови або міської ради”, — наголосив він.

Нагадаємо, через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла у Черкаській області призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

У Смілянській міськраді пояснили: КП “Смілакомунтеплоенерго” не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед “Нафтогазом України” становить 100 мільйонів гривень.

За словами мера Сміли Олексія Цибка, з 9 листопада у місті запровадили надзвичайний стан. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

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