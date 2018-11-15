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Порошенко дал "пару часов" на подачу тепла в Смеле

Порошенко дал "пару часов" на подачу тепла в Смеле

Киев  •  УНН

 • 16193 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко дал указание в течение нескольких часов пустить отопление в Смеле "под его ответственность". Об этом он сегодня заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает корреспондент УНН.

"Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение, или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение - немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность. Затем в течение суток оформить все необходимые бумаги. Не получится оформить бумаги, если этому будет препятствовать власть, есть Верховная Рада, которая может назначить досрочные выборы городского головы или городского совета", - подчеркнул он.

Напомним, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.

В Смелянский горсовете объяснили: КП "Смелакомунтеплоэнерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированы спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 млн гривен.

По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.

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