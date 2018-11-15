В Смеле запускают котельные - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Смеле начали запускать котельные, вскоре весь город будет подключен к отоплению. Об этом в комментарии УНН рассказал мэр города Алексей Цибко.
"Уже могу сказать, что запускаются котельные. Прямо сейчас еду уже на вторую котельную. Смотрю, контролирую. Они включаются ... Завтра вечером, думаю, уже 100% будет весь город включен. Как раз параллельно мы эти видимые разрывы ликвидируем. За два дня, думаю, мы все это сделаем", - сказал он.
Напомним, сегодня Президент Петр Порошенко дал указание в течение нескольких часов пустить отопление в Смеле "под его ответственность".
Как сообщал УНН, из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела в Черкасской области приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.
В Смелянском горсовете объяснили, что КП "Смелакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключенные договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 млн гривен.
По словам мэра Смелы Алексея Цибко, с 9 ноября в городе ввели чрезвычайное положение. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.