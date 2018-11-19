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Жителі Сміли перекрили дороги через місто

Жителі Сміли перекрили дороги через місто

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Жителі Сміли Черкаської області перекрили рух на дорогах через місто, вимагаючи підписати договір про газопостачання з НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив член виконавчого комітету міської ради Ілля Слободяник у Facebook, передає УНН.

"Сміляни перекрили дорожній рух на виїзді зі Сміли в сторону Балаклеї. Також перекриті дороги в сторону Черкас та за міською лікарнею на Загреблі. Акція триватиме до підписання договору на газ з "Нафтогазом" по адекватній ціні та без нав'язування Смілі чужих приватних боргів (борг "Сміла Енергоінвесту")", – написав Слободяник.

Також перекрита траса зі Сміли на місто Дніпро.

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Як повідомили УНН у відділі комунікації ГУНП у Черкаській області, рух перекритий в напрямку міста Києва і міста Кам'янка.

"На місці працюють працівники поліції. Наразі спілкуються, щоб розблокувати рух", – зазначили в поліції.

Раніше депутати Смілянської міськради ухвалили звернення до Президента Петра Порошенка, яке опубліковане на сайті міськради. У ньому йдеться що "НАК "Нафтогаз України" не поспішає виконувати Ваше доручення (Порошенка, – ред.), штучно затягуючи в часі процес укладення договору, чим умисно сприяє несанкціонованому відбору газу містом". Президента попросили "невідкладно втрутитися у ситуацію, що склалася".

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Нагадаємо, жителі Сміли планували вийти на протест, перекривши дороги, які проходять через місто, з вимогою підписати договір між КП "Смілакомунтеплоенерго" і НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв УНН, надзвичайний стан у місті запровадили з 9 листопада. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

У Смілянській міськраді пояснили: КП "Смілакомунтеплоенерго" не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед "Нафтогазом" становить 100 мільйонів гривень.

Через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.

Минулого четверга, 15 листопада, Порошенко дав вказівку протягом кількох годин пустити опалення у Смілі "під його відповідальність" і "протягом доби оформити всі необхідні папери". Після цього у місті почали запускати котельні.

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