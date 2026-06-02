В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВА
23:28 • 13345 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 20925 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 31594 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 28024 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 65038 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 47043 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 46968 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 61921 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 95942 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
Жители оккупированного Мариуполя жалуются на выдачу чужого и недостроенного жилья

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В оккупированном Мариуполе жителям предлагают недостроенное жилье или квартиры законных владельцев. Отказ от таких вариантов грозит потерей очереди.

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на выдачу чужого и недостроенного жилья

В оккупированном Мариуполе жители, потерявшие жилье во время боевых действий, заявляют о проблемах с получением обещанных квартир. По данным ASTRA, людям предлагают заселяться в дома, где ремонт до сих пор не завершен, или в квартиры, имеющие законных владельцев, пишет УНН.

Детали

Некоторые жители рассказывают, что после нескольких лет ожидания получают жилье в других районах города или в домах с неопределенными сроками восстановления. По их словам, отказ от предложенной квартиры может привести к переносу в конец очереди, а повторный отказ — к замене жилья денежной компенсацией.

Владельцы узнают о передаче своих квартир другим людям

Местные жители также сообщают о случаях, когда квартиры, которые власти считают "бесхозными", фактически имеют владельцев. В одном из таких случаев потенциальные новые жильцы пришли осматривать квартиру женщины, которая продолжает жить в Мариуполе и оформляет документы на наследство.

В 2025 году путин подписал закон, позволяющий передавать в государственную собственность жилье, признанное "бесхозным" на оккупированных территориях. По данным ASTRA, такие квартиры уже начали использовать для расселения людей, потерявших жилье, в то время как обещанного компенсационного жилья, по словам местных жителей, до сих пор не хватает.

