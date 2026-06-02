Жители оккупированного Мариуполя жалуются на выдачу чужого и недостроенного жилья

В оккупированном Мариуполе жители, потерявшие жилье во время боевых действий, заявляют о проблемах с получением обещанных квартир. По данным ASTRA, людям предлагают заселяться в дома, где ремонт до сих пор не завершен, или в квартиры, имеющие законных владельцев, пишет УНН.

Детали

Некоторые жители рассказывают, что после нескольких лет ожидания получают жилье в других районах города или в домах с неопределенными сроками восстановления. По их словам, отказ от предложенной квартиры может привести к переносу в конец очереди, а повторный отказ — к замене жилья денежной компенсацией.

Владельцы узнают о передаче своих квартир другим людям

Местные жители также сообщают о случаях, когда квартиры, которые власти считают "бесхозными", фактически имеют владельцев. В одном из таких случаев потенциальные новые жильцы пришли осматривать квартиру женщины, которая продолжает жить в Мариуполе и оформляет документы на наследство.

В 2025 году путин подписал закон, позволяющий передавать в государственную собственность жилье, признанное "бесхозным" на оккупированных территориях. По данным ASTRA, такие квартиры уже начали использовать для расселения людей, потерявших жилье, в то время как обещанного компенсационного жилья, по словам местных жителей, до сих пор не хватает.

