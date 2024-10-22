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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Житель Рима, очнувшись от длительной комы, забыл 39 лет своей жизни

Житель Рима, очнувшись от длительной комы, забыл 39 лет своей жизни

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 14:06  •  7455 просмотра

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63-летний мужчина из Рима проснулся после комы, считая, что ему 24 года и сейчас 1980-е. Он не узнал жену и сына, потеряв память о 39 годах своей жизни из-за травмы головы в ДТП 2019 года.

Мужчина потерял сознание в дорожно-транспортном происшествии 2019 года. Когда он пришел в себя, то подумал, что ему 24 года, и он в 80-ых.

Пишет УНН со ссылкой на RAI и Il Messaggero.

Детали

Лучано д'Адамо в 2019 году сбила машина в Риме, и он потерял сознание. Через некоторое время он пришел в себя после несчастного случая, убежденный, что ему 24 года, он в 1980 году. Он не узнал ни жены, ни сына. Таким образом у него оказались утрачены воспоминания 39 лет жизни.

Придя в себя в больнице, он продиктовал медсестре домашний номер своей матери, 

- говорится в материале.  

Когда объявили о приходе женщины, он подумал, что это его мать, а вместо этого в палату вошла незнакомка:

«Она назвала меня «Лучано». И я удивился, откуда она знает мое имя».

Позже ему представился 35-летний мужчина - его сын. Д'Адамо вспоминает свои тогдашние мысли: «Как может человек, который родился намного позже меня, быть моим сыном?».

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Когда Лучано встал с кровати и посмотрел на себя в зеркало, он начал кричать, увидев мужчину с седыми волосами:

«24-летний мальчик превратился в 63-летнего мужчину».

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Ему объяснили, что авария произошла не в Монте-Марио, а на улице Виа делле Форначи, и не в 1980 году, а в 2019 году. Однако из-за травмы головы он потерял память предыдущих 39 лет своей жизни.

Сейчас 68-летний мужчина пытается восстановить свою прежнюю жизнь, в частности с помощью семьи и друзей, что, однако, вызывает у него большие трудности.

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«Время от времени я встречаю кого-нибудь, кто приветствует меня. ... Видимо, это старый друг, но я не знаю кто», - рассказал он газете Il Messaggero. 

С помощью психологов они с женой восстанавливают отношения, которые пришлось начинать с нуля. Лучано так и не получил никакой компенсации, поскольку водителя, который его сбил, так и не нашли.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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