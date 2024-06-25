Семью Шумахера шантажировали из-за секретных файлов, двое арестованы
Киев • УНН
В Германии задержали двух мужчин, которые якобы шантажировали семью Михаэля Шумахера, требуя миллионы евро в обмен на непубликацию конфиденциальных файлов о гонщике Формулы-1.
В Германии задержали двух мужчин, которые, вероятно, шантажировали семью немецкого автогонщика, спортсмена Формулы-1, Михаэля Шумахера Об этом сообщает АР со ссылкой на немецкую прокуратуру, передает УНН.
Детали
Прокуратура немецкого города Вупперталь заявила, что подозреваемые сказали семье Шумахера, что они владеют файлами, которые семья не хочет обнародовать. Двое мужчин якобы требовали выплаты в несколько миллионов евро или они опубликуют файлы в сети.
Как якобы доказательство, подозреваемые прислали некоторые файлы семье, заявили прокуроры. Более детальной информации о содержимом файлов они не предоставили.
Следователям удалось выйти на след подозреваемых. Мужчины оказались отцом и сыном из Вупперталя, возрастом 53 и 30 лет, которые имеют условный срок по другому делу.
Мужчин задержали 19 июня на стоянке супермаркета в центральном городе Гросс-Герау. Они находятся под стражей.
Если их признают виновными, им грозит штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет
Семья Шумахера планирует судебный иск из-за поддельных цитат ИИ21 апреля 2023, 00:25 • 635812 просмотров