Сім'ю Шумахера шантажували через секретні файли, двох заарештовано

У Німеччині затримали двох чоловіків, які, ймовірно, шантажували родину німецького автогонщика, спортсмена Формули-1, Міхаеля Шумахера Про це повідомляє АР з посиланням на німецьку прокуратуру, передає УНН.

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Прокуратура німецького міста Вупперталь заявила, що підозрювані сказали родині Шумахера, що вони володіють файлами, які сім'я не хоче оприлюднювати. Двоє чоловіків нібито вимагали виплати в кілька мільйонів євро або вони опублікують файли в мережі.

Як нібито доказ, підозрювані надіслали деякі файли родині, заявили прокурори. Більш детальної інформації про вміст файлів вони не надали.

Слідчим вдалося вийти на слід підозрюваних. Чоловіки виявилися батьком і сином з Вупперталя, віком 53 і 30 років, які мають умовний термін по іншій справі.

Чоловіків затримали 19 червня на стоянці супермаркету в центральному місті Гросс-Герау. Вони знаходяться під вартою.

Якщо їх визнають винними, їм загрожує штраф або тюремне ув'язнення на строк до п'яти років