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Сім'ю Шумахера шантажували через секретні файли, двох заарештовано

Київ • УНН

 • 17943 перегляди

У Німеччині затримали двох чоловіків, які нібито шантажували сім'ю Міхаеля Шумахера, вимагаючи мільйони євро в обмін на непублікацію конфіденційних файлів про гонщика Формули-1.

Сім'ю Шумахера шантажували через секретні файли, двох заарештовано

У Німеччині затримали двох чоловіків, які, ймовірно, шантажували родину німецького автогонщика, спортсмена Формули-1, Міхаеля Шумахера Про це повідомляє АР з посиланням на німецьку прокуратуру, передає УНН.

Деталі

Прокуратура німецького міста Вупперталь заявила, що підозрювані сказали родині Шумахера, що вони володіють файлами, які сім'я не хоче оприлюднювати. Двоє чоловіків нібито вимагали виплати в кілька мільйонів євро або вони опублікують файли в мережі.

Як нібито доказ, підозрювані надіслали деякі файли родині, заявили прокурори. Більш детальної інформації про вміст файлів вони не надали.

Слідчим вдалося вийти на слід підозрюваних. Чоловіки виявилися батьком і сином з Вупперталя, віком 53 і 30 років, які мають умовний термін по іншій справі.

Чоловіків затримали 19 червня на стоянці супермаркету в центральному місті Гросс-Герау. Вони знаходяться під вартою.

Якщо їх визнають винними, їм загрожує штраф або тюремне ув'язнення на строк до п'яти років

заявив головний прокурор Вольф-Тільман Баумерт.

Сім'я Шумахера планує судовий позов через підроблені цитати ШІ21.04.23, 03:25 • 635874 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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