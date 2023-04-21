Сім'я Шумахера планує судовий позов через підроблені цитати ШІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сім'я Шумахера планує судовий позов через підроблені цитати штучного інтелекту. Про це пише AFP, передає УНН.
Деталі
Сім'я Міхаеля Шумахера заявила, що вони планують судовий позов проти німецького журналу Die Aktuelle за використання програми штучного інтелекту для створення підроблених цитат семиразового чемпіона Формули-1.
Так, німецький журнал стверджував, що в них було інтерв’ю з легендою автоспорту – перше після того, як він отримав серйозну травму головного мозку під час аварії на лижах у французьких Альпах у 2013 році.
У середу журнал опублікував "інтерв’ю". Однак, згодом виявилось, що воно було згенероване штучним інтелектом. Стаття містила цитати, які приписують Шумахеру, обговорюючи його сімейне життя після аварії та його стан здоров’я.
Прес-секретар родини підтвердила джерелу, що вони планують судовий позов, не надавши додаткових подробиць.
Доповнення
Після аварії родина ретельно оберігала приватне життя 54-річного Шумахера. Чоловік не з'являвся на публіці після травми. Згідно з повідомленнями, Шумахер має проблеми з пам'яттю, рухами та мовленням і перебуває вдома поблизу Женеви.
"Приватне є приватним", як він завжди казав", — сказала Корінна Шумахер, дружина Міхаеля, у документальному фільмі Netflix 2021 року.
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